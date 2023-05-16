Ангелина Лукас о дальнейших планах: «Стремлюсь на летние игры 2024 в Париже»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Ангелина Лукас Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас рассказала о своих дальнейших планах:

«Конечно, я хочу и стремлюсь на Летние игры-2024 в Париже. Нужно действовать поэтапно. Сперва выиграть Спартакиаду. К этому я долго стремилась. Готова сражаться и хочу быть в национальной сборной. Получается, кто выигрывает Спартакиаду, тот и будет представлять Казахстан на Азиатских играх, которые будет лицензионными. Потом уже начнутся Олимпийские игры. Я живу этой мечтой, и буду стараться сделать все для реализации этой цели»

Сейчас Лукас находится в Петропавловске, где проходит Спартакиада.

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