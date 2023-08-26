Ангелина Лукас защитила титул UBO

Казахстанка Ангелина Лукас (4-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), где провела бой с представительницей Танзании Стумаи Муки (7-3, 0 КО).

На кону стоял принадлежавший Лукас титул чемпионки мира по версии UBO. Бой закончился победой казахстанки единогласным решением судей, при этом во втором африканка побывала в нокдауне.

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