Ризабек Айтмухан про Шавката Рахмонова: «У этого парня очень сильный характер и казахский дух»

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан ответил на вопрос о возможном переходе в ММА:

«Мне нравится характер Шавката — я с ним тренируюсь и лично могу сказать, что у этого парня очень сильный характер и казахский дух. Это можно понять по его последнему поединку против Джеффа Нила»

Ризабек часто является спарринг-партнером Шавката по совместным тренировкам в зале DAR-Team

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