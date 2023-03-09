Экс-чемпион UFC Сехудо: «Я впечатлен Шавкатом Рахмоновым»

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо прокомментировал бой Рахмонов – Нил на UFC 285.

«Я впечатлен Шавкатом Рахмоновым, мягко говоря. Он готов рисковать, чтобы добиться остановки (100%-показатель финишей). Я не могу дождаться, когда увижу его против элиты», – написал Сехудо в соцсетях.

Напомним, 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе Шавкат Рахмонов одержал победу над американцем Джеффом Нилом удушающим в третьем раунде.

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