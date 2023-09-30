Генри Сехудо о Рахмонове: «Он как зомби с сумасшедшей техникой»

Генри Сехудо отметил выносливость Шавката Рахмонова.

«Он уникален. Его способность принимать удары делает его опасным. Он как зомби с сумасшедшей техникой, которому нет разницы, попадешь ли ты или нет.

Мне кажется, этому чуваку нужно сдать кровь и сделать тест ДНК – он, наверное, мексиканец», – пошутил экс-чемпион UFC.

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою