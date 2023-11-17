Головкин о победе Казахстана над Сан-Марино: «Поздравляю. Верим в команду Адиева»

Геннадий Головкин прокомментировал победу Казахстана над Сан-Марино в квалификации Евро-2024 (3:1).

«Поздравляю! Верим в команду Магомеда Адиева!» – написал Головкин в социальных сетях.

Напомним, сборная Казахстана за тур до окончания группового этапа сенсационно претендует на выход в основную часть Евро.

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