Головкин о победе Казахстана над Сан-Марино: «Поздравляю. Верим в команду Адиева»

Теги сборная Казахстана по футболу сборная Сан-Марино по футболу Геннадий Головкин Магомед Адиев квалификация Евро-2024 бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Геннадий Головкин прокомментировал победу Казахстана над Сан-Марино в квалификации Евро-2024 (3:1).

«Поздравляю! Верим в команду Магомеда Адиева!» – написал Головкин в социальных сетях.

Напомним, сборная Казахстана за тур до окончания группового этапа сенсационно претендует на выход в основную часть Евро.

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий