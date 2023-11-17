Тренер Казахстана Адиев о победе над Сан-Марино: «Сильно радоваться рано»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над командой Сан-Марино (3:1) в квалификации ЧЕ-2024.

— Мы настраивались на победу, три очка нам нужны были, чтобы оказать давление на наших лидеров группы. Поэтому остались в турнире, рады. Но, думаю, еще так сильно радоваться рано. Надо уже готовиться к предстоящей игре.

— Насколько важно как можно быстрее забыть неудачные моменты на поле?

— Ничего неудачного не вижу, нормальная игра. Соперник на нас готовится, все на нас готовятся... В футболе нет ни одной команды, которая играла бы идеально. Да, возможно, может показаться, что немного нервная игра была. Но, если честно, мы и ребятам говорили, что будет очень тяжелая игра. Совершенно разные сочетания, не могли на одних людей рассчитывать.

Поэтому практически с листа играли, с большими потерями — это ключевые потери. Поэтому чуть перестраиваемся, но самое главное проявлять характер и добывать три очка, когда игра складывается не так, как тебе хочется. С этим ребята блестяще справились.

— Не потому ли, что счет был довольно скользкий, Аймбетов все 90 минут провел на поле?

— У нас были внеплановые замены, которые пришлось сделать. Мы чуть по-другому планировали, но травма Каирова спутала карты. Пришлось действовать оперативно.