Тренер Казахстана Адиев о победе над Сан-Марино: «Сильно радоваться рано»

Теги сборная Казахстана по футболу сборная Сан-Марино по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над командой Сан-Марино (3:1) в квалификации ЧЕ-2024.

— Мы настраивались на победу, три очка нам нужны были, чтобы оказать давление на наших лидеров группы. Поэтому остались в турнире, рады. Но, думаю, еще так сильно радоваться рано. Надо уже готовиться к предстоящей игре.

— Насколько важно как можно быстрее забыть неудачные моменты на поле?

— Ничего неудачного не вижу, нормальная игра. Соперник на нас готовится, все на нас готовятся... В футболе нет ни одной команды, которая играла бы идеально. Да, возможно, может показаться, что немного нервная игра была. Но, если честно, мы и ребятам говорили, что будет очень тяжелая игра. Совершенно разные сочетания, не могли на одних людей рассчитывать.

Поэтому практически с листа играли, с большими потерями — это ключевые потери. Поэтому чуть перестраиваемся, но самое главное проявлять характер и добывать три очка, когда игра складывается не так, как тебе хочется. С этим ребята блестяще справились.

— Не потому ли, что счет был довольно скользкий, Аймбетов все 90 минут провел на поле?

— У нас были внеплановые замены, которые пришлось сделать. Мы чуть по-другому планировали, но травма Каирова спутала карты. Пришлось действовать оперативно.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий