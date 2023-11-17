Игорь Шацкий: «Хочу поздравить страну с этой тяжелой победой над Сан-Марино»

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий прокомментировал матч квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (3:1).

– Хочу поздравить всю нашу страну с этой тяжелой победой. В первую очередь психологически нам было тяжело, результат давлел, хоть и игра не получилась зрелищной, но мы своего добились и заработали свои три очка и мы продолжаем борьбу.

– Очень тяжелый отрезок времени был когда счет стал 2:1. Сан-Марино начали играть агрессивнее, думая напугать нас. Почему ребята посыпались на поле?

– Дело наверное в их эмоциях, они забили, понеслись вперед. Нам надо было играть дисциплинированнее, но потом уже выровнили и забили свой третий гол и довели матч до победного.Самое главное три очка и мы поедем бороться дальше.

– Эмоционально болельщики зарядили на поездку в Словению?

– Безусловно, мы их благодарим за такую поддержку. Эта победа посвящается болельщикам.