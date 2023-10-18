Головкин о победе над Финляндией: «Алга Казахстан!»

Теги сборная Казахстана по футболу Геннадий Головкин квалификация Евро-2024 бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-чемпион мира по боксу из Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал победу сборной Казахстана над Финляндией (2:1) в квалификации Евро-2024.

«Поздравляю! Алга, Казахстан!» — написал GGG в социальных сетях.

По пути Головкина. Алимханулы стал вторым боксером в истории Казахстана, сумевшим объединить титулы чемпиона 

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат очень хорош»

Казахстан без вариантов проиграл Дании: в этот раз без камбэка, но шансы на выход из группы еще есть
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий