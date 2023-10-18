Головкин о победе над Финляндией: «Алга Казахстан!»
Экс-чемпион мира по боксу из Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал победу сборной Казахстана над Финляндией (2:1) в квалификации Евро-2024.
«Поздравляю! Алга, Казахстан!» — написал GGG в социальных сетях.
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