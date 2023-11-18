Ислам Чесноков о дубле в ворота Сан-Марино: «Мне все пацаны сказали — если будет момент, всегда бей и голы придут»

Полузащитник сборной Казахстана и костанайского «Тобола» Ислам Чесноков прокомментировал победу национальной сборной над Сан-Марино в квалификации Евро-2024.

— Впервые в стартовом составе, как ощущения?

— Было волнение небольшое, впервые в стартовом составе, меня все поддержали, вся команда, так что я благодарен. Рад, что вся команда победила.

— Что сказал Магомед Адиев, команда?

— Весь тренерский штаб меня поддерживал, и пацаны говорили: «Давай, ничего не бойся, играй, как играешь в клубе, у тебя все получится.

— С первым забитым мячом! Первым прибежал на подбор, оказался в нужной позиции, как это выглядело твоими глазами?

— Ну, когда пошла передача в край, думал, сейчас туда прибегу, дай Бог мяч придет туда. И так и получилось, я очень рад, принял, пробил и попал.

— Тоже можно сказать и про второй мяч, хорошо принял, отбросил себе на ход и зарядил в ближнюю пробил. Такое видели в «Тоболе» от тебя, можно сказать коронный удар?

— Да, мне все пацаны сказали и тренерский штаб сказали — будет момент всегда бей и бей и голы придут. Так и получилось.

— Не одолевали мысли о Словении?

— Конечно, были мысли, но мы понимали, что самое важное здесь и сейчас — игра с Сан-Марино, потому что если здесь не выиграть, то смысла не будет, настраивались больше на эту игру.

— Здесь вы праздновали гол в финале Кубка, сегодня дубль, что чувствовали?

— Как и после финала я сказал, голы случаются, но главное, что команда побеждает. Мы сделали это, три очка заработали и едем в хорошем настроении в Словении добиваться положительного результата.

— Можно ли сказать, что Казахстан доминировал? Все-таки гол пропущенный, опасный счет 2:1 в какой-то момент?

— Вязкая игра была, мы понимали, что они могут играть в оборонительный футбол. Это футбол, такое случается, главное — победили.

— Что самое важное в последнем матче против Словении?

— Поверьте настрой на каждую игру у нас просто бешеный, вся команда горит желанием сделать это, так близко никогда не были. Желания достаточно, мы и так все понимаем, что будет.