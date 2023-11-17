Нурсултанов победил Аламоса в бою за звание обязательного претендента на пояс WBC

Боксер из Казахстана Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) одержал победу над чилийцем Хулио Аламосом (16-1, 9 КО) в бою за звание обязательного претендента на пояс WBC.

Поединок состоялся на вечере профессионального бокса в Ташкенте (Узбекистан) и завершился победой Нурсултанова единогласным решением судей.

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