Майк Тайсон посетит бой Мейирима Нурсултанова

Легенда бокса Майк Тайсон прилетел в Узбекистан, где примет участие в церемонии закрытия конвенции WBC, а также станет гостем вечера бокса.

В рамках данного турнира казахстанец Мейирим Нурсултанов проведет претендентский бой против Хулио Аламоса.

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