Президент NAIZA о победе Махачева над Волкановски: «Ислам поставил жирную точку в противостоянии»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о победе Ислама Махачева над Алексом Волкановски:

«Для всего СНГ, для всех, кто болел за бойцов из постсоветских стран это был большой праздник. Если говорить о поединках, то после первого боя между Махачевым и Волкановски остались определенные вопросы, но сейчас все они сняты. Ислам поставил жирную точку в противостоянии с Алексом, поэтому, считаю, что вопрос о трилогии закрыт. Казалось, что у них не так активно будет проходить бой, но Махачев сделал все, что должен, что знает. Он показал шикарную работу в ударке, в клинче и хайкик в голову залетел хорошо. У Ислама все на высоком уровне в плане технического и функционального плана. Ему нужно просто морально окрепнуть, как сильному чемпиону, чтобы еще долгое время удерживать титул»

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