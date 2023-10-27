Асланбек Бадаев про переход Махачева в полусредний вес: «Там есть претендент- Рахмонов»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о возможном переходе российского бойца Ислама Махачева в полусредний вес, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов:

«Я думаю, не стоит спешить с полусредним весом, потому что там есть титульный бой, там есть следующий претендент, я считаю, в случае победы Шавката Рахмонова. Там есть занятость у чемпиона, тем более он дерется не так часто. Я думаю, Исламу нужно сконцентрироваться на побитии рекорда по количеству защит в легком весе. У него есть две защиты — если он защитит свой пояс, допустим, против Гэтжи, тогда он сравняется с Хабибом, Эдгаром, Бенсоном Хендерсоном, Би Джей Пенном. А если он проведет еще одну защиту, он станет рекордсменом. Учитывая, что и возраст ему позволяет, учитывая, что он не изношен, он на пике, я думаю, ему стоит сконцентрироваться на этом»

Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»