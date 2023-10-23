Зарядил миллион на UFC 294. Адос поверил в победу Махачева и выиграл

Казахстанский боец Адильжан Сандибеков побывал в Абу-Даби на турнире UFC 294, где стал свидетелем боя Махачев – Волкановски. Адос рассказал, как это было.

Огненный турнир UFC 294 посетили десятки тысяч зрителей со всего мира. Среди них был и казахстанский боец Адильжан Сандибеков.

Перед боем Адос решил проверить свою спортивную интуицию и сделал прогноз на победу дагестанского спортсмена. Ставка в миллион тенге на Ислама Махачева сыграла, и Сандибеков заработал плюс 300 тысяч сверху.

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Адильжан стал ведущим нового тревел-шоу, которое выходит на канале Olimpbet Play. Казахстанский букмекер №1 разыграл 5 путевок на двоих в Абу-Даби на незабываемое спортивное событие – UFC 294.

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