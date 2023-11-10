Ирина Алексеева о лидерстве Ислама Махачева в рейтинге P4P: «Это абсолютно справедливо»

Уроженка Казахстана из UFC Ирина Алексеева оценила недавние изменения в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), в результате которых Ислам Махачев сместил с первой строчки американца Джона Джонса.

«Считаю, что это абсолютно справедливо. Особенно если взять его последний бой. Все ждали от Волкановски равной борьбы на протяжении пяти раундов. Но Ислам показал в очередной раз свой класс и уровень. Поэтому все абсолютно заслуженно», — сказала Алексеева.

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»