Ирина Алексеева о лидерстве Ислама Махачева в рейтинге P4P: «Это абсолютно справедливо»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Уроженка Казахстана из UFC Ирина Алексеева оценила недавние изменения в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), в результате которых Ислам Махачев сместил с первой строчки американца Джона Джонса.

«Считаю, что это абсолютно справедливо. Особенно если взять его последний бой. Все ждали от Волкановски равной борьбы на протяжении пяти раундов. Но Ислам показал в очередной раз свой класс и уровень. Поэтому все абсолютно заслуженно», — сказала Алексеева.

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