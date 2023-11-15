Махмуд Сабырхан о поражении на Азиаде: «После боя звонили родители, однако у меня не было желания долго разговаривать»

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан рассказал, что чувствовал после поражения на Азиаде.

– Кто первым позвонил после поражения на Азиаде?

– В тот момент я даже не открывал телефон. Пришел в комнату, лег и раздумывал о прошедшем бое. Понял, что причина поражения может лежать в отсутствии хорошей физической подготовки. После боя мне звонили родители, однако у меня не было желания долго с ними разговаривать.

Был диалог с личным тренером Ильясом Оралбековым. Он меня поддержал и посоветовал не вешать нос. Объяснил, что такие ситуации случались и с самыми лучшими боксерами в мире. Много историй, когда спортсмены «цеплялись» за последнюю лицензию и становились олимпийскими чемпионами. Такое поражение не выходило из головы долгое время. Только по приезду домой, меня отпустило. Готов ко всем исходам.

Однако, честно говоря, тяжело воспринимаю поражения. Рад, что меня окружают товарищи, готовые поддержать в любой момент. Хочется стать чемпионом мира или завоевать «золото» на олимпиаде. Дай бог, после такого триумфа все поражения и переживания забудутся, – отметил Сабырхан.

Напомним, Махмуд Сабырхан проиграл на Азиаде-2023 в Китае на стадии 1/8 финала О Тае Бому из Северной Кореи.

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»