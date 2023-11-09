Данияр Елеусинов о поражении Шымбергенова на Азиаде: «Асланбек выиграл бой, была несправедливость»

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов прокомментировал полуфинальный бой Асланбека Шымбергенова на Азиатских Играх в Китае.

— Если честно, я не смотрел все бои, но видел финалы. По моему мнению, была несправедливость там. Во всех трех раундах было ощущение, что у Асланбека было преимущество по точным ударам. Окадзава тоже неслабый боксер, любит постоянно убегать, «фехтовать». После каждого удара, неважно попал или нет, он поднимает руку, чтобы показать что-то судьям. Но хороший справедливый судья не слепой. Я считаю, что Асланбек выиграл бой, была несправедливость. Это не вина спортсмена, ты не можешь всех нокаутировать, – сказал Елеусинов в эфире подкаста «QAZAQ RING».

Напомним, Шымбергенов потерпел спорное поражение в полуфинале от японца Сэвона Окадзава.

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