Махмуд Сабырхан о поражении на Азиаде: «Проблемы с судейством были не только в боях с моим участием»

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан рассказал о причинах поражения на Азиаде.

– Что скажешь о втором бое с северокорейцем О Тае Бомом?

– Честно говоря, не видел ни одного боя с участием своего оппонента. Оказывается, он выступал на Азиаде четыре года назад. Некоторые говорили, что у меня украли победу. Справедливости ради, хочу признать, что во время боя допустил несколько ошибок, дав возможность сопернику нанести хорошие удары. Не могу сказать, что проиграл с большой разницей.

Проблемы с судейством были не только в боях с моим участием. Все видели исход боя Асланбека Шымбергенова. Мы были у ринга и все видели своими глазами. Асланбек тогда не проиграл. Не знаю почему, но судьи не отдают победу нашим боксерам.

Напомним, Махмуд Сабырхан проиграл на Азиаде-2022 в Китае на стадии 1/8 финала О Тае Бому из Северной Кореи.

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