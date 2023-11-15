Игрок сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов: «У нас есть великий чемпион – Геннадий Головкин»

Теги Копер сборная Казахстана по футболу Геннадий Головкин Рамазан Оразов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана и словенского «Копера» Рамазан Оразов в интервью словенским СМИ рассказал о развитии спорта в стране и казахстанском экс-чемпионе мира по боксу Геннадие Головкине.

— Сборная Казахстана по футболу на подъеме, футбол самый популярный вид спорта в стране?

— Все чаще. Бокс очень популярен, у нас есть великий чемпион Геннадий Головкин. Он русский по отцу, кореец по матери. В целом спорт очень прогрессирует. Но мы, казахи, таковы, что очень уважаем достижения и успехи людей в любой сфере, особенно если они успешны за рубежом. Мы очень ждем их успехов и гордимся ими, – сказал Оразов.

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