Головкину подарили футболку сборной Казахстана после матча квалификации Евро

Экс-чемпион мира Геннадий Головкин получил символический подарок от главы казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова после матча сборной Казахстана с Северной Ирландией (1:0).

Президент КФФ подарил Головкину его именную футболку с номером «1».

Напомним, что Головкин прилетел в Астану, чтобы поддержать сборную Казахстана в матче с Северной Ирландией на «Астана Арене».

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