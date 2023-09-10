Головкину подарили футболку сборной Казахстана после матча квалификации Евро

Теги сборная Казахстана по футболу Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-чемпион мира Геннадий Головкин получил символический подарок от главы казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова после матча сборной Казахстана с Северной Ирландией (1:0).

Президент КФФ подарил Головкину его именную футболку с номером «1».

Напомним, что Головкин прилетел в Астану, чтобы поддержать сборную Казахстана в матче с Северной Ирландией на «Астана Арене».

«Впервые на арене будет мой отец». Каршыга Даутбек о самом громком бою года в казахстанском ММА, травме и уходе из АСА

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

«Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил». Рустем Кудайбергенов о титуле Alash Pride, поражении в UAE Warriors и амбициях в АСА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий