Нурсултанов проведет свой следующий бой в Узбекистане
Боксер-профессионал из Казахстана Мейирим Нурсултанов узнал дату и место проведения своего следующего боя:
«Боксер команды „Adal Promotions“ Мейирим Нурсултанов (19-0, 11К) проведет свой следующий поединок 17-го ноября на турнире по боксу в „Хумо Арене“ в столице Узбекистана, Ташкенте, в рамках конвенции WBC.
Соперником Мейирима является боксер, занимающий высокое место в мировом рейтинге. Мы сообщим об этом в ближайшее время», — сообщила в социальных сетях команды Нурсултанова.
По пути Головкина. Алимханулы стал вторым боксером в истории Казахстана, сумевшим объединить титулы чемпиона
Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат очень хорош»
Казахстан без вариантов проиграл Дании: в этот раз без камбэка, но шансы на выход из группы еще есть
Комментарии