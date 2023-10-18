Нурсултанов проведет свой следующий бой в Узбекистане

Боксер-профессионал из Казахстана Мейирим Нурсултанов узнал дату и место проведения своего следующего боя:

«Боксер команды „Adal Promotions“ Мейирим Нурсултанов (19-0, 11К) проведет свой следующий поединок 17-го ноября на турнире по боксу в „Хумо Арене“ в столице Узбекистана, Ташкенте, в рамках конвенции WBC.

Соперником Мейирима является боксер, занимающий высокое место в мировом рейтинге. Мы сообщим об этом в ближайшее время», — сообщила в социальных сетях команды Нурсултанова.

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