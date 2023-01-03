Нурсултанов о возможном бое с Алимханулы: «Посмотрим, но скорее всего, этого не будет»

Казахстанский боксер, обладатель титула WBO International в среднем весе Мейирим Нурсултанов высказался о возможном титульном бое с Жанибеком Алимханулы:

«Я сейчас поднимаюсь хорошо в рейтинге WBC. Думаю, будет правильно двигаться дальше именно в WBC. Бой с Алимханулы? Мне кажется, пока я не стану обязательным претендентом, так как у нас один менеджер. Посмотрим, но, скорее всего, этого не будет».

Алимханулы является сейчас чемпионом по версии WBO.

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