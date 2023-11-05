Нурсултанов за претендентский бой на пояс чемпиона WBC сразится с Хулио Аламосом

Стало известно, с кем встретится казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) в бою за звание обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

17 ноября на вечере бокса в Ташкенте (Узбекистан) он выйдет на ринг против чилийца Хулио Аламоса (16-1, 9 КО). Латиноамериканец вышел на замену после отказа из-за травмы немца Винсента Файгенбутца (36-3, 32 КО).

«Аламос провел свой последний бой за чемпионский пояс IBO в среднем весе. В настоящее время он занимает 23-е место в мире по версии BoxRec. Этот бой пройдет на уровне WBC Middleweight Elimination в среднем весе, то есть его победитель станет обязательным соперником чемпиона WBC! Бой рассчитан на 12 раундов», – пишет Instagram Adal Promotions.

Напомним, чемпионом мира в среднем весе по версии WBC на данный момент является американский боксер Джермалл Чарло (32-0, 22 КО).

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