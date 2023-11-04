Бой Мейирима Нурсултанова с немцем Винсентом Файгенбутцем отменен

Бой непобежденного казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова (19-0, 11 КО) против Винсента Файгенбутца (36-3, 32 КО) был отменен из-за травмы немецкого боксера.

В промоутерской компании Adal Promotions сообщили, что у казахстанца будет новый соперник.

«Плановая встреча Мейирима Нурсултанова в Ташкенте состоится 17 ноября. В настоящее время ведутся переговоры о замене Файгенбутца боксером, входящим в число 25 лучших боксеров. Если да, то завтра мы объявим, кто будет соперником!»

В случае победы казахстанец может стать претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC.

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