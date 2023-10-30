Рамазан Исмаилов: «Победа над Баговым – половина пути к чемпионству для Резникова»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Известный тренер Рамазан Исмаилов оценил перспективы своего подопечного Артема Резникова в поединке против Али Багова, который пройдет в рамках четвертьфинала Гран-при ACA в легком весе 24 декабря.

«Этот бой выиграет тот, кто лучше борется, кто лучше готов функционально. Оба бойца высокого уровня. В ММА нельзя оставаться на одном уровне. Нужно развиваться, потому что есть и другие бойцы. Победитель пары Резников – Багов выходит на Мехди Дакаева или Хердесона Батисту.

Бразилец сильный ударник. Ты должен развиваться. Да и Багов будет мотивирован в бою. Мотивированный Багов – это другой Багов. Нужно все развивать: грэпплинг, борьбу, ударную технику. Да, больше внимания надо уделить борьбе, но не ограничиваться. Мы двигаемся вперед. Пока не будем смотреть за спину Багову. Победа над ним – половина пути к чемпионству», – сказал Исмаилов.

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