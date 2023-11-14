Артем Резников отреагировал на слова Багова: «Что ты будешь говорить, когда проиграешь»

Казахстанский боец Артем Резников отреагировал на слова своего будущего соперника Али Багова о том, что у Артема слабая борьба:

«Что будешь говорить, когда проиграешь? Борьба слабая говоришь? Жду, не дождусь 24 декабря»

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