Али Багов о бое с Артемом Резниковым: «Я выйду и причиню ему боль»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Али Багов поделился ожиданиями от боя в гран-при АСА против казахстанца Артема Резникова:

«Я в любом положении готов с ним, просто выйду и причиню ему боль. Все говорят, что два борца, но это не борьба, это ММА, можно бить локтем, коленом. Думаю, что он не будет со мной бороться, у него слабая борьба. Моя цель – доминировать, идти на таран, я не боюсь его. Буду идти на него, а он уже пусть защищается, пробует проходить в ноги, я ко всему готов»

Бой состоится на декабрьском турнире лиги.

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