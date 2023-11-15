Первый этнический кыргыз подписан в UFC

Теги UFC MMA Валентина Шевченко Антонина Шевченко Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Спорт Казахстана

Первый этнический кыргыз Мыктыбек Оролбай уулу дебютирует в UFC против Уроша Медича.

Этот бой состоится в ночь с 18 на 19 ноября. Мыктыбек выходит на замену слетевшему с боя Джонни Парсонсу.

В UFC успешно выступают бойцы из Кыргызстана – сестры Шевченко и Рафаэль Физиев, однако Оролбай уулу стал первым этническим кыргызом в лиге.

Последние бои кыргыз провел в другой американской лиге – LFA.

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