Первый этнический кыргыз подписан в UFC

Первый этнический кыргыз Мыктыбек Оролбай уулу дебютирует в UFC против Уроша Медича.

Этот бой состоится в ночь с 18 на 19 ноября. Мыктыбек выходит на замену слетевшему с боя Джонни Парсонсу.

В UFC успешно выступают бойцы из Кыргызстана – сестры Шевченко и Рафаэль Физиев, однако Оролбай уулу стал первым этническим кыргызом в лиге.

Последние бои кыргыз провел в другой американской лиге – LFA.

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»