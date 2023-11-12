Шавкат Рахмонов получил в подарок от USADA футболку за 25 чистых допинг-тестов

Пятый номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов получил от Антидопингового агентства США (USADA) подарок в виде футболки за 25 чистых допинг-тестов.

Напомним, UFC и USADA прекращают сотрудничество с 2024 года: теперь проверять на допинг бойцов UFC будет агентство Drug Free Sport International.

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