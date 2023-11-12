Шавкат Рахмонов получил в подарок от USADA футболку за 25 чистых допинг-тестов

Теги UFC USADA MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Пятый номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов получил от Антидопингового агентства США (USADA) подарок в виде футболки за 25 чистых допинг-тестов.

Напомним, UFC и USADA прекращают сотрудничество с 2024 года: теперь проверять на допинг бойцов UFC будет агентство Drug Free Sport International. 

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий