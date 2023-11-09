Рахмонов обратился к казахстанцам: «Будем показывать казахский дух»
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов обратился к соотечественникам:
«Всем, кто за меня болеет большое спасибо. Будем стараться для вас показывать хорошие бои, казахский дух. Алга Казахстан»
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