Рахмонов обратился к казахстанцам: «Будем показывать казахский дух»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов обратился к соотечественникам:

«Всем, кто за меня болеет большое спасибо. Будем стараться для вас показывать хорошие бои, казахский дух. Алга Казахстан»

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»