Шавкат Рахмонов о бое Гэрри – Луке: «Гэрри много говорит, хочет себя показать»
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился мнением о бое Иана Гэрри и Висенте Люке, который пройдет в одном карде с поединком Шавката и Стивена Томпсона:
«Гэрри – молодой, перспективный парень, много говорит, хочет себя показать. Люке – опытный боец, если он хорошо попадет, то ход боя может измениться. Оба хорошие спортсмены, кто свое будет правильно делать, тот выиграет»
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