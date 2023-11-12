Сен-Дени догнал Рахмонова по серии досрочных побед в UFC

Француз Бенуа Сен-Дени нокаутировал Мэтта Фреволу.

Благодаря этому легковес догнал Шавката Рахмонова по количеству досрочных подряд побед в UFC. У обоих теперь их по пять.

Стоит отметить, что на данный момент это лучшая действующая серия досрочных побед среди всех бойцов лиги.

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