Сен-Дени догнал Рахмонова по серии досрочных побед в UFC
Француз Бенуа Сен-Дени нокаутировал Мэтта Фреволу.
Благодаря этому легковес догнал Шавката Рахмонова по количеству досрочных подряд побед в UFC. У обоих теперь их по пять.
Стоит отметить, что на данный момент это лучшая действующая серия досрочных побед среди всех бойцов лиги.
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