Томпсон о бое Рахмонов – Нил: «Я не смог финишировать Джеффа Нила за пять раундов, а Шавкат справился за три»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Джефф Нил Спорт Казахстана

Стивен Томпсон рассказал, почему согласился на бой с Шавкатом Рахмоновым.

— Бой с Джеффом Нилом, где у Шавката Рахмонова возникли проблемы, но он выиграл досрочно, это просто жесть. Скажи, тебе захотелось драться с ним после этого поединка? Почему ты вдруг решил согласиться?

— Честное слово, я не знал, кто он такой. Он был ниже меня в рейтингах. Более того, там были парни, которые больше него заслуживали боя со мной, поэтому тогда я отказался. Но потом я стал за ним следить. После того, что он сделал с Нилом Мэгни, что это был за бой. А дальше Джефф Нил. Темная лошадка дивизиона, с которым я провозился пять раундов и так и не смог его финишировать. А Шавкат смог расправиться с ним за три раунда, это был жесткий бой, но он вытянул досрочную победу.

Бой Рахмонов – Томпсон пройдет 16 декабря на турнире UFC 296.

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