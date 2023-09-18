Мейирим Нурсултанов – лучший боксер Казахстана

Теги WBO Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) ввиду длительного простоя был исключен из рейтинга сайта Boxrec.com — таким образом, он покинул первую строчку в списке лучших боксеров Казахстана.

Его место занял Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО), который является чемпионом по версии WBO International в среднем весе. Также в тройку лучших боксеров Казахстана теперь входят чемпион мира в среднем весе WBO Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) и Бекман Сойлыбаев (17-1, 18 КО).

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