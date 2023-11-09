Искусственный интеллект назвал Головкина победителем в первых двух боях с Канело

Трилогию Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса проанализировали с помощью искусственного интеллекта: он не согласен с решением судей.

Согласно данным AI, Головкин владел солидным преимуществом как в бою 2017 года, так и в повторном поединке через год. Преимущество по ударам: 300 – 217 и 355 – 211 в пользу казахстанца.

При этом с точки зрения давления результат очевиден только в первом бою: преимущество в 49 процентов против 24 в пользу GGG.

Во втором бою искусственный интеллект снова признал превосходство Головкина, но разница в процентах не такая заметная – 32 против 30.

Напомним, звездные боксеры встречались на ринге три раза: первый поединок завершился вничью, а два других судьи отдали Канело.

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