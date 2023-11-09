Тренер будущего соперника Султанова о своем подопечном: «Хулио Аламос – продукт советской школы бокса»

Уроженец Казахстана Майкл Козловски, тренер чилийского боксера Хулио Аламоса — соперника Мейирима Нурсултанова по предстоящему поединку назвал результаты подопечного «продуктом советской школы бокса».

«Это мой ученик! Все его результаты — продукт моей советской школы бокса. К сожалению, есть определенный спад, о чем я говорил с Хулио после его поражения в последнем бою. Сейчас ничего сказать не могу, так как боксер должен был прилететь ко мне, чтобы продолжить нашу совместную работу, но неожиданное предложение по предстоящему бою немного спутало наши планы», — заявил Козловски.

Бой Нурсултанова и Аламоса за звание обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC состоится в Ташкенте 17 ноября.

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