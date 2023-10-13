Нурсултанов признан лучшим боксером года по версии WBO

Непобежденный казахстанец Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) признан лучшим боксером 2023 года в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO)

Об этом было объявлено на Конвенции WBO в Доминиканской Республике.

Последний бой Мейирима Нурсултанова состоялся в апреле в Инчхоне (Южная Корея), в нем он одержал досрочную победу над японцем Кадзуто Такесако (16-1-1, 15 КО) и защитил титул WBO International.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»