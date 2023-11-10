Жалгас Жумагулов назвал причину неудач в UFC: «Я ранее в чемпионских раундах раскрывался, в UFC не смог»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов назвал причины неудач в UFC:

«Может быть не дожал, были проблемы с весогонкой, чуть тактику может быть нужно было поменять. До UFC я дрался пятираундовые бои, в UFC же только три раунда. Я ранее в основном в чемпионских раундах раскрывался, в UFC так и не смог раскрыться полностью. Ну и соперники были сильными, не давали до конца открыться в октагоне»

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