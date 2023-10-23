Жумагулов о подготовке к следующему бою: «Много отработок делаю»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о подготовке к турниру Naiza 55:

«Тренируюсь, готовлюсь тут, в Актобе. Много отработок делаю. Пока мой спарринг-партнёр — Багдат Жубаныш. С ним, в основном, работаю. Много чего отрабатываем со своим прежним тренером. По старой школе»

2 декабря 35-летний Жумагулов (14-9, в UFC 1-6) проведёт поединок против с 30-летнего бразильца Яго Рибейры (12-3) на турнире на Naiza 55 в Астане.

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