Жалгас Жумагулов про Сергея Павловича: «Я видел, как Павлович швырнул партнера. Наглухо»

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов поделился впечатлением о претенденте на титул UFC Сергее Павловиче:

«У Павловича рука — пушка. Он попадает, бороться не дает. Сам бывший классик. Я видел, как Павлович на отработке швырнул партнера. Просто наглухо. Сирилл Ган может ему конкуренцию дать. Он такой живой тяж, быстрый, опасный, двигается. Джон Джонс — опытный, хитрый. Да вообще в тяжелом весе любой может дать бой: один удар все решает».

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»