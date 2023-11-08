Жалгас Жумагулов про Сергея Павловича: «Я видел, как Павлович швырнул партнера. Наглухо»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов поделился впечатлением о претенденте на титул UFC Сергее Павловиче:

«У Павловича рука — пушка. Он попадает, бороться не дает. Сам бывший классик. Я видел, как Павлович на отработке швырнул партнера. Просто наглухо. Сирилл Ган может ему конкуренцию дать. Он такой живой тяж, быстрый, опасный, двигается. Джон Джонс — опытный, хитрый. Да вообще в тяжелом весе любой может дать бой: один удар все решает».

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий