Шавкат Рахмонов узнал позицию в обновленном рейтинге UFC

UFC представил обновленную версию рейтинга полусреднего веса. Позиция Шавката Рахмонова не изменилась — он по-прежнему занимает пятое место. Следующий соперник Шавката Стивен Томпсон располагается следом на шестой строке.

Тройку лучших полусредневесов UFC составляют Камару Усман, Белал Мухаммад и Колби Ковингтон. Чемпионским поясом в этой категории владеет Леон Эдвардс.

Единственное изменение произошло в середине топ-15 — на восьмое место поднялся Висенте Люке, сместивший на девятую строчку Шона Брэди.

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