Иан Гэрри про бой с Рахмоновым: «Будет феноменальный бой»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Ирландский полусредневес Иан Гэрри высказался о потенциальном бое против Шавката Рахмонова:

«Я знаю, насколько хорош Шавкат, как и он знает про меня. Мы спарринговали вместе. Наш бой становится более ожидаемым из-за наших спаррингов. Мы сильно помогли друг другу за три тренировочных лагеря. Он и вправду реально талантливый, реально всесторонний, отличная ударка. Я знаю, какие у меня есть преимущества перед ним. Он знает, какие преимущества есть у него перед мной. Будет интересно посмотреть в бою, чтобы увидеть, насколько мы выросли. Будет феноменальный бой»

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