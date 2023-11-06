Иан Герри про титульный шанс Рахмонова: «В следующем году Шавкат станет чемпионом»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Ирландский боец смешанных единоборств Иэн Гэрри (13-0), считает, что казахстанский файтер Шавкат Рахмонов может стать чемпионом UFC:

«Если Леон Эдвардс действительно выйдет и победит Колби Ковингтона, то сразу за ним последуют такие люди, как Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов... Я бы сказал, что в следующем году высока вероятность того, что Шавкат Рахмонов станет чемпионом UFC в полусреднем весе»

Напомним, Шавкат Рахмонов одержал пять досрочных побед в пяти боях в UFC и на данный момент занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса в организации.

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