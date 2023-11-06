Жиров об Алимханулы: «Объединительные бои Жанибеку нужны»

Экс-чемпион мира по боксу по версии IBF Василий Жиров прокомментировал будущее чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы.

«Объединительные бои Жанибеку нужны. Однако ассоциации не всегда хотят объединять свои титулы», — заявил Жиров.

В октябре Алимханулы (15-0, 10 КО) техническим нокаутом победил немца Винченцо Гуалтьери (21-1-1, 7 КО) и стал обладателем двух чемпионских поясов по версии WBO и IBF.

Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.

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