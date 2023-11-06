Жиров об Алимханулы: «Объединительные бои Жанибеку нужны»

Теги IBF WBO Василий Жиров бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Экс-чемпион мира по боксу по версии IBF Василий Жиров прокомментировал будущее чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы.

«Объединительные бои Жанибеку нужны. Однако ассоциации не всегда хотят объединять свои титулы», — заявил Жиров.

В октябре Алимханулы (15-0, 10 КО) техническим нокаутом победил немца Винченцо Гуалтьери (21-1-1, 7 КО) и стал обладателем двух чемпионских поясов по версии WBO и IBF.

Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.  

Шавкат Рахмонов. За три года от «чувака в непонятной шапке» до претендента за титул UFC

Шон О’Мелли предложил провести бой Рахмонова с другом Конора

Шара Буллет про бой Рахмонов – Томпсон: «Шавкат всегда прет, как танк»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий