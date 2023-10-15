Алимханулы встретился с Гуальтьери после боя

Чемпион WBO и IBF Жанибек Алимханулы после победного боя с немцем Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) встретился со своим противником.

«Желаю тебе мира и здоровья, чемпион!», — написал Алимханулы под совместным фото с немцем.

Напомним, Алимханулы нокаутировал Гуальтьери в шестом раунде боя в США.

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