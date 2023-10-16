Жанибек Алимханулы: «Я не хочу защищать свои титулы»

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) хочет следующий бой провести в феврале:

«Я не могу праздновать, пока не получу все четыре пояса! Мне нужны титулы WBC и WBA! Давайте сделаем это в феврале! Я не хочу защищать свои титулы! Мне нужны другие титулы! Я нокаутирую любого чемпиона!», – написал Алимханулы в соцсетях.

В минувшие выходные Алимханулы в объединительном бою финишировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии.

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