Временный чемпион мира WBC Адамес про Алимханулы: «Он дерется, как клоун»

«Временный» чемпион мира WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес на своей странице высказался про обладателя поясов по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы:

«Жанибек ни с кем не дрался, но владеет двумя титулами, и так будет, пока он не уйдет на пенсию. Кто захочет видеть стиль, который он продает? Он дерется, как клоун»

Напомним, что ранее Карлос Адамес заявлял, что Жанибек Алимханулы сражался со слабой оппозицией и избегает реальных вызовов. Кроме того, доминиканский боксер согласился подраться с Жанибеком бесплатно.

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