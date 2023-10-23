Алиби Идрис о получении визы в США: «После декабря хочу в Америку с командой»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Нурбек Кабдрахманов Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис (8-0) рассказал о получении визы в США:

«Я американскую визу получил не рабочую — туристическую. Чисто тренироваться. В LFA можно выступать по такой визе, кстати. Но сейчас такие варианты не рассматриваем. В декабре у нас бои в Naiza FC. После декабря, ИншАллах, хочу сразу в Америку — с пацанами, с командой: я, Нурбек Кабдрахманов, Бага Жубаныш, Жако Жумагулов. Хотим на сборы поехать. Сейчас, ИншАллах, в первую очередь, бой выиграть — и в Америку на сборы. Посмотреть атмосферу»

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