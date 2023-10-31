Асу Алмабаев о кумирах в спорте: «Я увлекался в футболе. Моим кумиром был Рональдиньо»

Теги Роналдиньо Жорж Сен-Пьер MMA Хабиб Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (18-2) рассказал о своих кумирах в спорте:

«В детстве я увлекался футболом. Мы играли в футбол во дворе с раннего утра до поздней ночи. Моим кумиром в тот момент был Роналдиньо. Во время игр бывали даже и драки. Позже, в 8-м классе я начал ходить на секцию по рукопашному бою, что в дальнейшем привело меня в MMA. Если же говорить о бойцах, то могу назвать Хабиба Нурмагомедова примером для меня в плане дисциплины, поведения в инфополе и результатов. Кроме него, мне нравится Жорж Сен-Пьер. Стараюсь брать лучшее от этих спортсменов».

Напомним, Алмабаев недавно дебютировал в UFC в бою против ямайца Оди Осборна, победив его удушением сзади.

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